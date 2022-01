Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am 15.01.2022 gegen 00:15 Uhr brannte es in einem leerstehenden und unbewohnten Wohnhaus in der Straße "Am Solepark". Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Haus nun einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch unklar. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell