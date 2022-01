Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Büro

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Über das Wochenende versuchten unbekannte Täter in ein Bürogebäude in Brilon, Rochusstraße, einzubrechen. Als die Geschäftsführerin am Montagmorgen die Eingangstür zum Büro aufschließen wollte, bemerkte sie, dass das Türschloss hakte. Dann entdeckte sie Beschädigungen an der Türschwelle. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell