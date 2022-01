Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw erfasst Fußgängerin und entfernt sich vom Unfallort

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede-Freienohl

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr ging eine 35 jährige Frau aus Freienohl mit Kinderwagen an der Bahnhofstraße, Höhe Ausfahrt des Nettomarktes, entlang. Im Kinderwagen befand sich ein 2 jähriges Mädchen. Ein unbekannter Autofahrer, der vom Nettoparkplatz fuhr, streifte die Frau mit seinem Wagen am linken Arm. Die Frau fiel fast um und konnte auch nur mit Mühe das Umfallen des Kinderwagens verhindern. Die Frau wurde leicht am Arm verletzt. Der Autofahrer fuhr vom Unfallort weg, ohne sich um die Frau zu kümmern. Laut einem Zeugen soll es sich bei dem Wagen um einen grauen oder silbernen SUV gehandelt haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

