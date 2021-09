Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach der 16-jährigen Evelyn Julyn Sp. um Mithilfe. Die Jugendliche wohnt in einer Jugendeinrichtung in Mönchengladbach. Seit dem 19.08.2021 wird sie zum wiederholten Male vermisst. In vergangenen Fällen hatte sie auch Kontakte nach Alsdorf und Eschweiler.

Weil die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen ergebnislos verlaufen sind, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Evelyn Julyn Sp. machen?

Ein Lichtbild und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisste-jugendliche

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

