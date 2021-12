Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung mit Foto nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 30.07.2021 vergaß ein 57-jähriger Marler nach dem Einkauf seine Geldbörse an der Kasse. Nach ihm betrat der männliche, bislang unbekannte Tatverdächtige den Kassenbereich, welcher die Geldbörse erblickte. Er legte sodann Teile seines eingescannten Einkaufs über die Geldbörse und packte diese zusammen mit seinen Einkäufen in seinen Einkaufswagen. Mit der entwendeten Geldbörse verließ er den Supermarkt.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/70587

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

