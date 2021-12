Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Scharnhölzstraße ist am frühen Sonntagabend eine 59-jährige Fußgängerin aus Bottrop angefahren und leicht verletzt worden. Eine (ebenfalls) 59-jährige Autofahrerin aus Bottrop wollte gegen 18.05 Uhr von der Scharnhözstraße nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und stieß dabei mit der Fußgängerin zusammen, die gerade an der Ampel die Straße überquerte. Die leicht verletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand offensichtlich nicht.

