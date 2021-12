Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall nach Ärger im Straßenverkehr

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Kreisverkehr Halterner Straße/Fürst-Leopold-Allee/Freiligrathstraße sind am Sonntagmittag zwei Menschen verletzt und drei Autos beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine 24-jährige Autofahrerin aus Dorsten über einen 19-jährigen Autofahrer aus Dorsten geärgert, weil dieser ihr wohl die Vorfahrt genommen hatte. Kurz vor dem Kreisverkehr, gegen 13.50 Uhr, wollte die 24-Jährige den 19-Jährigen dann überholen. Sie verlor die Kontrolle über das Auto, prallte gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen das Auto eines 25-jährigen Marlers, der vor ihr fuhr. Um einen drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, wollte der 19-Jährige während des Überholvorgangs der jungen Frau ausweichen, prallte dabei jedoch gegen eine Straßenlaterne. Der 25-jährige Marler und die 24-jährige Dorstenerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Auto der 24-Jährigen saß noch ein 5-jähriges Kind, das nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieb. Es wurde vorsorglich untersucht. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

