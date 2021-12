Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Mittelstraße wurde am Donnrstagabend in eine Wohnung eingebrochen und ein Tresor gestohlen. Die unbekannten Täter kletterten offensichtlich zwischen 19.45 Uhr und 20.55 Uhr auf das Dach eines Anbaus und hebelten dann ein Fenster auf, um ins Gebäude zu kommen. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Gladbeck:

Auf der Paulstraße sind am Donnerstagnachmittag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie brachen die Balkontür auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer nach Diebesgut. Die Täter öffneten mehreren Schmuckschautullen und nahmen Bargeld mit.

Haltern am See:

Auf dem Inselweg sind unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 14 Uhr und 19.15 Uhr, in eine Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Uhr und eine Münzsammlung gestohlen.

Herten:

Auf der Schlägel-und-Eisen-Straße wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in eine Eventhalle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Notausgangstür auf, durchsuchten den Büroraum und nahmen Unterlagen sowie einen Festplattenrecorder mit. Anschließend wurde noch eine übel riechenden Flüssigkeit vergossen, nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich Buttersäure.

Oer-Erkenschwick:

An der Straße Schillerpark wurde in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Balkontür auf und durchsuchten diverse Schränke nach Diebesgut. Gestohlen wurde u.a ein Auto (Renault Modus) sowie der dazugehörige Fahrzeugbrief und der Fahrzeugschein. Die Tat wurde am Freitag angezeigt, der Einbruch kann aber schon mehrere Tage oder sogar wenige Wochen zurückliegen.

Recklinghausen:

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch auf der Hochstraße. Dort wurde am Mittwoch (tagsüber) in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten über ein Garagendach auf einen Balkon und hebelten dann ein gekipptes Fenster auf. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck.

Die Polizei sucht für alle Taten Zeugen, die verdächtige Personen im näheren Umfeld der Häuser/Gebäude gesehen haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Zeugen können sich unter der kostenlosen Tel. 0800/2361 111 melden.

