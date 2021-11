Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Mutwillige Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugenaufruf (20.11.2021)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 08.45 Uhr im Industriegebiet mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Unbekannten haben an mehreren Autos, die in der Ernst-Sachs-Straße, Fritz-Arnold-Straße, Siemensstraße, Gottlieb-Daimler-Straße und Rudolf-Diesel-Straße geparkt waren, die Spiegel abgetreten, Fahrzeugtüren eingedellt und auch Motorroller umgestoßen. Den ersten Schätzungen nach dürfte hierbei ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstanden sein. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

