Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Folgenlose Alkoholkontrolle

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:10 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Hauptstraße ein Autofahrer auf, der keinen Gurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Atemalkohol. Der 61-jährige Fahrer gab an, gerade Essen gewesen zu sein und einen Ouzo getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Der 61-Jährige musste die Beamten daher zur Dienststelle begleiten, wo er einen zweiten Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Gerät durchführen musste. Dieses ergab letztlich einen Wert von 0,36 Promille. Da dieser Wert unterhalb der 0,5-Promille-Grenze lag und der Mann ansonsten auch keine Ausfallerscheinungen zeigte, blieb die Kontrolle für ihn folgenlos. Nur für den nicht angelegten Gurt musste er dennoch das Verwarnungsgeld bezahlen.

