Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet Widerstand und bedroht Polizisten

Hagen - Wehringhausen (ots)

Freitagabend (11.06.2021) gegen 20.30 Uhr leistete ein Mann in der Gutenbergstraße Widerstand und wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige hatte zuvor mehrfach die Wohnung seines Bruders aufgesucht, sich mit ihm gestritten und randaliert. Als die Polizei eintraf, wollte sich der Hagener zunächst nicht ausweisen und war aggressiv. Er war durchgängig unkooperativ, wollte vor den Beamten weglaufen und griff sie im weiteren Verlauf an. Unter anderem schubste er einen Polizisten und drohte den Beamten mit weiterer Gewalt. Er äußerte unter anderem die Polizisten "kaputt zu schlagen". Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell