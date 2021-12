Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf glatter Straße

Recklinghausen (ots)

Mit leichten Verletzungen musste eine 24-jährige Autofahrerin aus Dorsten in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie war am Freitagmorgen (07:10 Uhr) auf glatter Fahrbahn von ihrer Fahrspur auf dem Orthöver Weg abgekommen und mit einem Baum am Straßenrand kollidiert. Die Unfallstelle liegt im Bereich einer Kurve. Die Airbags lösten bei dem Unfall aus. Das Auto der Dorstenerin musste abgeschleppt werden. Es entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden.

