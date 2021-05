Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Trossingen (Lkr. Tuttlingen) Rettungskräfte und Polizisten beleidigt (13.05.2021)

Trossingen (ots)

Ein 62-jähriger Mann wird wegen Beleidigung von Mitarbeitern eines Rettungsdienstes sowie zweier Polizisten angezeigt. Der Mann hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Hohnerstraße mit einem Bekannten bei einem Trinkgelage geprügelt und sich dabei am Kopf verletzt. Aufgrund der damit verbundenen Gefahr für seine Gesundheit sollte er am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr in eine Klinik eingeliefert werden. Statt die Hilfe der Rettungssanitäter und des Notarztes in Anspruch zu nehmen, beleidigte er die Einsatzkräfte fortwährend mit massiven Kraftausdrücken und mit Holocaust-Vergleichen. Der Mann konnte schließlich in den Rettungswagen gebracht und ins Krankenhaus gefahren werden.

