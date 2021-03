Polizei Braunschweig

POL-BS: Pedelec bei Einbruch gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Neustadtring,

20.03.2021 - 21.03.2021

Bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft wurde ein Pedelec entwendet.

Am Neustadtring kam es am Wochenende zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter hat vermutlich in der Nacht auf Sonntag eine Seiteneingangstür eines Ladengeschäftes zerstört. Auf diesem Weg gelangte er in die Räume der Firma. Er entwendete ein hochwertiges Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Sonntag stellte der Eigentümer den Einbruch fest und informierte die Polizei

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell