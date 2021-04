Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin bei Kollision verletzt

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(mb) Auf der L637hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Um 17.15 Uhr fuhr eine 56-jährige Mazda-Demio-Fahrerin auf der L637 von Büren-Brenken in Richtung Salzkotten. An der Kreuzung Liebfrauenweg/Mackeloh bremste sie ihr Fahrzeug ab. Eine hinter dem Mazda fahrende 57-jährige Mitsubishi-ASX-Fahrerin setzte zum Überholen an. Als die Mazdafahrerin nach links in den Liebfrauenweg abbog, kam es zur seitlichen Kollision. Dabei zog sich die Mazdafahrerin Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell