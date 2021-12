Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Vier Einbrüche in der Ortslage Ringenberg - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Montag, den 13.12.2021, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr kam es im Ortsteil Ringenberg zu vier vollendeten Einbrüchen in Wohnungen bzw. Wohnhäuser. Dabei waren Objekte an den Straßen Elleringdeich, Steinstraße und Pfarrer-Steinbach-Siedlung betroffen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im vorgenannten Tatzeitraum machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Hamminkeln (Tel.: 02852-966100) zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell