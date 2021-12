Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brandalarm in einer Schule

Wesel (ots)

Am Montag gegen 09.35 Uhr wurde ein Brandmeldealarm in einer Gesamtschule an der Kirchturmstraße ausgelöst. Zunächst konnte im ersten Obergeschoss eine Qualmentwicklung im Lüftungssystem festgestellt werden.

Die Schule wurde durch die Schulleitung evakuiert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hat ein Mülleimer in einem PC-Raum gebrannt. Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

