Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dieb auf der Suche nach unverschlossenen Autos - Fahndungserfolg der Polizei

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Am Donnerstag (09.09.), gegen 22:40 Uhr, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, weil er an der Johanna-Etienne-Straße eine verdächtige Person beobachtet hatte. Der Unbekannte war an parkenden Fahrzeugen vorbeigegangen und hatte augenscheinlich nach unverschlossenen Türen gesucht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte wenige Minuten später an der Herzogstraße ein 22 Jahre alter Mann aus Neuss angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. In seinem Rucksack wurde eine geringe Menge Münzgeld aufgefunden.

Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der Mann wohl wenige Meter entfernt einen unverschlossenen VW Touran gefunden, aus dessen Mittelkonsole er das Geld gestohlen hatte.

Nach einer Identitätsfeststellung erhielt der Neusser einen Platzverweis. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Diebstahls verantworten. Der Autobesitzer erhielt sein Geld noch in der Nacht zurück.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet in diesem Zusammenhang mögliche weitere Diebstahlsopfer (Bereich Johanna-Etienne-Straße) oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell