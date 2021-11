Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unbekannter reißt 12-Jährigen vom Roller

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend waren zwei 12-Jährige aus Herten, gegen 18:00 Uhr, mit ihren Tretrollern auf dem Gustav-Hackenberg-Weg unterwegs. Die übten Kunststücke und spielten einigen Anwohnern in der Siedlung Streiche. Plötzlich sei einer der Jungen von einem unbekannten Mann von hinten vom Roller gerissen worden. Der Junge stürzte und sei weiterhin von dem Fremden getreten worden. Zudem habe der Unbekannte ihm den Helm vom Kopf gerissen und ihn sowohl mit dem Helm, als auch mit dem Roller geschlagen. Die Jungen flüchteten sich zu den Eltern und ließen Roller und Helm zurück. Der Mann war ihnen nicht bekannt. Sie beschreiben ihn wie folgt: ca. Mitte 40, etwa 1,75m groß, dünne Statur, eckige Brille, kurzer Bart, dunkle Jeans, dunkelblauer Wollpullover mit gelber Schrift. Die Polizei konnte im Nachgang weder Helm, noch Roller auffinden. Der Junge war leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

