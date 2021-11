Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen grauen Seat Leon und verursachte dabei einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Wagen war zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Victoriastraße abgestellt. Der genaue Ort liegt zwischen der Otto-Hue-Straße und Josefstraße. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Flucht ereignete sich am Sonntag, zwischen 11.30 Uhr und 13.40 Uhr.

Dorsten

Am Wiesenbruch kam es in der Zeit von Sonntag (20.30h) bis Montag (12.30h) zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter verursachte einen Schaden von etwa 1.000 Euro an einem geparkten VW Golf (grau) und flüchtete anschließend vom Unfallort, nachdem er seinen Namen und seine telefonische Erreichbarkeit am beschädigten Fahrzeug hinterlassen hatte.

In der Zeit von 8 Uhr bis 10, des heutigen Tages, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Ford Mustang. Der Wagen war an der Talaue geparkt. Am Fahrzeug fanden sich weiße Lackanhaftungen. Weitere Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 2.000 Euro.

Herten

Zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 13 Uhr, beschädigte in ein Unbekannter einen orangenen BMW an der Bismarckstraße. Hinweise auf den Verursache liegen nicht vor. Der Schaden beträgt ca. 1.500 Euro.

Recklinghausen

Am Erlbruch verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden von ca. 2.000 Euro und flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Der beschädigte, graue Opel Corsa war zum Unfallzeitpunkt - Sonntag, zwischen 17h und 20h - auf einem Parkplatz vor dem Rathaus geparkt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

