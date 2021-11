Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Gladbeckerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen (09.35 Uhr) kollidierten eine Fahrradfahrerin und ein Autofahrer im Kreuzungsbereich. Die Zweiradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Eine 42-jährige Fahrradfahrerin aus Gladbeck fuhr auf der Bachstraße (aus Richtung Hochstraße) in Richtung Marktstraße. Sie wollte die Kreuzung Kirchplatz/ Marktstraße/ Bachstraße geradeaus überqueren. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit dem Auto eines 30-jährigen Gladbeckers, der auf der Straße "Kirchplatz" in Richtung Grabenstraße unterwegs war. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich. Es entstand geringer Sachschaden.

