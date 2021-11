Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei überprüfte Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen - Polizei zieht Bilanz

In der Zeit vom 25.10. - 29.10.2021 kontrollierte die Recklinghäuser Polizei innerhalb des Kreises Recklinghausen und der Stadt Bottrop mehrere hundert Fahrzeuge. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge, vornehmlich der Kraftfahrzeuge. Nun, nach einer Woche, zieht die Polizei Bilanz: Nebst diverser Gespräche mit den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern wurden insgesamt 354 Maßnahmen getroffen. Davon erhoben die Kolleginnen und Kollegen 60 Verwarnungsgelder wegen mangelnder Beleuchtung. In 260 Fällen nahmen sie Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße, in 21 fertigten sie sogar Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Unter die sonstigen Verstöße fallen u.a. Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße, oder das Nutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt. Zudem teilte die Polizei 13 Kontrollberichte aus.

Die Recklinghäuser Polizei wird das Themenfeld auch weiterhin verstärkt im Auge behalten.

