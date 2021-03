Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Versammlungslagen am Samstag in Kassel

Kassel (ots)

Kassel: Für den kommenden Samstag, 20.03.2021, sind mehrere Versammlungen und Aufzüge bei der Stadt Kassel angemeldet worden. Die Anmelder erwarten teilweise Teilnehmerzahlen im fünfstelligen Bereich. Das Polizeipräsidium Nordhessen bereitet sich daher auf einen größeren Polizeieinsatz vor. Aufgabe der Polizei ist es am Samstag, aufgrund der an diesem Tag bestehenden, gültigen Rechtsprechung allen Menschen die Teilnahme an nicht verbotenen Versammlungen zu ermöglichen sowie gerichtlich bestehende Versammlungsverbote durchzusetzen. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen, auch im ÖPNV, ist an diesem Tag zu rechnen. Konkrete Beeinträchtigungen können derzeit noch nicht benannt werden. Wir werden sobald wie möglich darüber informieren.

Die Polizei wird am Einsatztag mit mobilen Presseteams für Medienvertreterinnnen und -vertreter im Einsatzraum bereitstehen und zudem für Presseanfragen unter der zentralen Rufnummer - Tel. +49 561 910 1029 erreichbar sein. Aktuelle Informationen zu dem Einsatz werden zudem auf dem Twitteraccount @Polizei_NH zu finden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell