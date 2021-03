Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter flüchtet nach gescheitertem Einbruch mit Kleinwagen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Mithilfe eines Hammers versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Tankstelle im Kasseler Stadtteil Wehlheiden einzubrechen. Da die Glasscheibe der Eingangstür aus Sicherheitsglas den Einschlägen standhielt, flüchtete der Unbekannte letztlich ohne Beute. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Täterhinweise geben können. Es soll sich um einen schlanken Mann gehandelt haben, der einen graue Kapuze über den Kopf gezogen hatte und eine schwarze Jacke trug.

Anhand der Bilder einer Überwachungskamera lässt sich die Tatzeit in der Schönfelder Straße, Ecke Wehlheider Straße, genau eingrenzen. Demnach hatte der Unbekannte gegen 00:55 Uhr mehrfach mit dem Hammer gegen die Scheibe geschlagen. Hierbei gelang es ihm allerdings nicht, ein Loch in die Scheibe zu schlagen und in den Verkaufsraum zu gelangen. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Wilhelmshöher Allee. Es handelte sich nach bisherigen Ermittlungen vermutlich um einen Mitsubishi oder Toyota, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

