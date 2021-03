Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Vellmar gestohlener Dacia Sandero fällt bei Tankstelleneinbruch in Wolfhagen auf: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar/ Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben am gestrigen Mittwochnachmittag in Vellmar eine günstige Gelegenheit genutzt und einen roten Dacia Sanero mit dem im Fahrzeug liegenden Zündschlüssel von einem Parkplatz im Stadtzentrum gestohlen. Damit fuhren die Täter in der Nacht offenbar zu einer Tankstelle in Wolfhagen und brachen dort ein. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Pkw oder Angaben zu den Tätern machen können.

Der Diebstahl des roten Dacia Sandero hatte sich gegen 16 Uhr im Vellmarer Mittelring ereignet. Wie der Autobesitzer den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord mitteilte, hatte er seinen Wagen nur für einen kurzen Augenblick auf dem Parkplatz neben dem Imbiss mit dem auf dem Beifahrersitz liegenden Schlüssel stehenlassen. Als er kurz danach aus der Apotheke kam, stellte er entsetzt fest, dass sein Pkw nicht mehr da war. Von dem elf Jahre alten Dacia fehlte trotz sofort eingeleiteter Fahndung zunächst jede Spur.

Gegen 01:40 Uhr fuhr dann offenbar genau dieser gestohlene Dacia mit zwei Männern auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wolfhager Kurfürstenstraße vor, was auf den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist. Anschließend schlugen die Täter mit einem Brecheisen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Tabakwaren im Wert von 2.500 Euro, die sie blitzschnell in das rote Auto luden und damit in Richtung Bründersen flüchteten. Die sofort nach Eingang des Einbruchsalarms eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen brachte keinen Erfolg. Der durch das brachiale Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den gestohlenen Dacia Sandero oder die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell