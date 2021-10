Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Fr., 08.10.21 - Sa., 09.10.21, 09:00 Uhr

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter-Lebenstedt, Gustav-Hagemann-Straße, Fr., 08.10., 14:20 Uhr

Am 08.10. gegen 14:20 Uhr wird durch eine Funkstreifenbesatzung ein 25-jähriger Pkw-Führer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Salzgitter-Engelnstedt, Peiner Straße, Sa., 09.10., 01:00 Uhr

Am 09.10. gegen 01:00 Uhr wird durch eine Funkstreifenbesatzung ein 44-jähriger Pkw-Führer kontrolliert, welcher den eingesetzten Beamten zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Pkw-Führer stark alkoholisiert ist. Eine Blutentnahme wird durch die eingesetzten Beamten angeordnet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, Fr., 08.10., 13:55 Uhr

Am 08.10. gegen 13:55 Uhr kollidiert ein Pkw auf der Neißestraße mit einem an rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Am geparkten Pkw entsteht hoher Sachschaden. Ebenso wahrscheinlich am verursachenden Pkw. Dieser entfernt sich nach dem Unfall jedoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise an die PI Salzgitter-Peine/Wolfenbüttel (05341/18970).

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell