Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.10.2021:

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Am 07.10.2021 um 14:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung "Hollandsmühle" und "Im Großen Felde" ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Dabei hat der 57-jährige Fahrradfahrer den vorfahrtberechtigten Skoda eines 19-jährigen Peiners übersehen. Bei der anschließenden Kollision erlitt der Radfahrer schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf. Der PKW Fahrer bleibt unverletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. Möglicherweise schlimmere Folgen der Verletzung konnten verhindert werden, da durch weitere Verkehrsteilnehmer noch an der Unfallstelle sehr gute Erste Hilfe geleistet wurde. Der verletzte Radfahrer wurde durch einen Ersthelfer bis zum Eintreffen eines alarmierten Rettungswagens betreut und behandelt.

Diebstahl von 2,5 Tonnen Stromkabel

Über einen möglicherweise längeren Zeitraum sind auf dem Gelände des Peiner Stahlwerks Hochstromkabel entwendet worden. Am Morgen des 07.10.2021 ist Mitarbeitern der Peiner Träger aufgefallen, dass mehrere Stromkabel von einem Lagerplatz auf dem Werksgelände fehlen würden. Dabei handele es sich um rund 10 Meter lange Kabelabschnitte. Da für Transport und Verladung der mehrere Tonnen schweren Stücke schweres Gerät benötigt wird, ist anzunehmen, dass die unbekannten Täter sowohl einen LKW als auch einen Kran zur Verladung genutzt haben müssen. Die Schadenssumme wird mit rund 30.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell