POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2021.

Bei einem Einkauf wurde eine Rentnerin bestohlen.

Vechelde, Bodelschwinghstraße, Lebensmittelmarkt, 06.10.2021, 12:15-12:45 Uhr.

Eine 74-jährige Rentnerin hielt sich zur Tatzeit in dem Lebensmittelmarkt auf.

Ein unbekannter Mann und möglicher Täter habe die Frau um Hilfe gebeten. In diesem Gespräch habe er die Frau aufgefordert, ihm einen bestimmten Artikel aus dem Sortiment des Marktes zu übergeben. In einem unbemerkten Moment muss es zu dem Diebstahl der Geldbörse gekommen sein, welche sich zur Tatzeit in der Handtasche der Frau befunden hatte.

Die Geschädigte kann den möglichen Täter wie folgt beschreiben: Ca. 50 Jahre, relativ klein gewachsen, normale Figur, trug keinen Bart. Angaben zur Bekleidung können nicht gemacht werden.

Der Schaden beträgt ca. 120 Euro.

Die Polizei möchte sie sensibilisieren. Lassen sie sich auch während eines Einkaufes nicht ablenken und lassen sich nicht in Gespräche verwickeln, ohne auf ihre Wertsachen zu achten. Insbesondere lassen sie ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen stehen bzw. lassen diese nicht frei zugänglich über ihrer Schulter hängen. Sie "laden" hierdurch Täter zu einem möglichen Diebstahl ein. Sollte es dennoch zu einem Diebstahl gekommen sein, informieren sie bitte unverzüglich die Polizei und erstatten eine Anzeige.

Durch eine fingierte E-Mail entstand ein hoher Schaden.

Edemissen, 30.09.2021-04.10.2021.

Im Tatzeitraum habe eine 57-jährige Geschädigte eine Mail ihres vermeintlichen Geldinstitutes erhalten. In dieser sogenannten Pishing-Mail wurde sie zur Eingabe ihrer Telefonnummer aufgefordert, um im weiteren Verlauf mit ihrem zuständigen Kundenberater verbunden zu werden. Auf diese und auch bei anderer Vorgehensweisen versuchen die Täter stets, an ihre persönlichen Daten zu gelangen.

Bei der Geschädigten wurden in der Folgezeit Beträge in hoher vierstelliger Höhe von ihrem Konto abgebucht.

Oftmals wirken diese Mails und auch die von den Tätern erstellte Internetseite sehr professionell. Daher möchten wir sie für diese Form der Kriminalität äußerst sensibilisieren. Seien sie stets wachsam und vertrauen sie nicht jeder Mail, die für sie echt und authentisch wirkt.

Klicken sie insbesondere nicht auf angehängte Dateien oder Links und geben keine persönlichen Daten an. Über die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention und unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ erhalten sie wertvolle Tipps und Ratschläge, um nicht Opfer einer Straftat zu werden.

In jedem Fall bitten wir sie um eine schnelle Anzeigenerstattung bei ihrer Polizei.

Fahrer verletzte jüngeren Radfahrer und flüchtete von der Unfallstelle.

Vechelde, Köchinger Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang, 06.10.2021, 16:20 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw ein vor ihm fahrenden 13-jährigen Radfahrer touchiert hatte, welcher daraufhin stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der Verursacher habe sich nicht weiter um den verletzten Jungen gekümmert und offensichtlich unbeirrt seine Fahrt fortgesetzt. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Verursacher ermittelt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Die Polizei veranlasste eine Prüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes.

Verletztes Kind musste im örtlichen Krankenhaus versorgt werden.

Peine, Stederdorf, Hesebergweg, 06.10.2021, 17:00 Uhr.

Nach bisherigen Ermittlungen sei die 19-jährige Fahrerin eines Pkw auf dem Hesebergweg in Richtung Stederdorf gefahren. Die Fahrerin habe sich entschieden, nach links auf einen Anwohnerparkplatz zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 12-jährigen Radfahrerin. Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache des Zusammenstoßes.

Nach dem Unfall habe sich die Fahrerin sofort um das verletzte Kind gekümmert und die Rettungskräfte alarmiert.

Das Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die im örtlichen Krankenhaus versorgt wurden. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden von ca. 800 Euro.

