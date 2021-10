Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Warnung vor angeblichen Microsoft-Mitarbeitern.

Cremlingen, Roter Berg, 04.10.2021, 12:50 Uhr.

Eine ältere Dame erhielt gleich mehrere Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. In diesen Gesprächen wurde der Frau mitgeteilt, dass ihr Computer "gehackt" worden sei und dass Fremde nunmehr Zugriff auf ihre Bankdaten hätten. Ein angeblicher Microsoft-Techniker habe sich in dem letzten Gespräch bei der Geschädigten gemeldet und im Anschluss Zugang zum PC sowie die Bankdaten erhalten. Die Geschädigte ließ unverzüglich ihr Konto sperren, ein Schaden ist nicht entstanden.

Wir sensibilisieren. Gewähren sie niemals fremden Personen einen Zugriff auf ihren Computer und teilen den Anrufern niemals ihre persönlichen Bank-Zugangsdaten mit. Sollten sie sich nicht sicher sein, ob sie gegenüber Fremden ihre Daten herausgegeben haben, raten wir in jedem Fall, dass sie sofort ihre Bank informieren und eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Trunkenheit im Straßenverkehr.

Dettum, Bahnhofstraße aus Richtung Dettum kommend, 06.10.2021, 22:50 Uhr.

Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei in Höhe des Bahnhofes in Dettum angehalten und kontrolliert werden. Die Polizei stellte eine Alkoholbeeinflussung des Mannes fest und führte bei ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Diese Messung ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Beteiligter Radfahrer wurde bei Verkehrsunfall nicht unerheblich verletzt.

Schladen, Franz-Kaufmann-Straße/Bahnhofstraße, 06.10.2021, 16:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw auf einen Einmündungsbereich der Bahnhofstraße zu. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein bevorrechtigter 62-jähriger Radfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Bismarckstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in deren Folge der Radfahrer offensichtlich nicht nur leicht verletzt wurde. Die ärztliche Versorgung des Mannes erfolgte neben einem alarmierten Rettungswagen auch von einem angeforderten Notarzt eines Rettungshubschraubers.

Der verletzte Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe wird mit 500 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.

Fahrer eines Motorrades beging Urkundenfälschung.

Hornburg, Wasserstraße, 06.10.2021, 15:00 Uhr.

Der 41-jährige Fahrer eines Motorrades hatte sein Fahrzeug mit Kennzeichen versehen, die nicht für das Krad ausgegeben waren. Zudem hatte er das Kennzeichen mit einer Zulassungsplakette und einer Prüfplakette versehen, um auf diese Weise eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Urkundenfälschung und anderer Delikte, die im Zusammenhang mit der fehlenden Zulassung des Fahrzeuges stehen. Zudem untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall.

Hornburg, Bundesstraße 82, 06.10.2021, 08:35 Uhr.

Die 63-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr auf der B 82, aus Richtung Hornburg kommend in Fahrtrichtung Schladen. In einer leichten Rechtskurve habe die Frau beabsichtigt, nach links in einen dort befindlichen Feldweg abzubiegen. Hierbei habe sie offensichtlich einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 71-jährigen Fahrer eines Pkw übersehen. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall offensichtlich nur leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 23.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell