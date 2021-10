Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Angebliches Ansprechen von Kindern sorgt im Landkreis Wolfenbüttel in der Bevölkerung für Unruhe und Verunsicherung.

Die Polizei informiert über diese Sachverhalte.

Am 23.09.2021, gegen 16:00 Uhr, soll ein Junge in Sickte, OT Hötzum, in der Südstraße von dem Fahrer eines Pkw angesprochen worden sein. Nachdem sich offensichtlich eine Tür des Fahrzeuges geöffnet hatte, sei der Junge weggelaufen. In dem konkreten Fall kann keine Beschreibung des Fahrzeuges und des Fahrers abgegeben werden. Am Folgetag soll bei Eltern bereits von einer Entführung berichtet worden sein. Die Polizei kann den Sachverhalt einer Entführung nicht bestätigen.

Einen weiteren Hinweis erhielt die Polizei in Remlingen, wonach von einer Zeugin berichtet wurde, dass am 06.10.2021, in der Zeit von 07:00-14:00 Uhr, ein Transporter in auffälliger Weise langsam an Schulen der Ortschaft Sickte, Cremlingen und Remlingen vorbeigefahren sei. Die Polizei habe ein mögliches Kennzeichen des Transporters erhalten und überprüft dies nun.

Die Polizei macht deutlich, dass Sachverhalte mit Kindern eine sehr hohe Priorität in der Sachbearbeitung genießen. Alle geschilderten Äußerungen der Kinder und verantwortlichen Personen nehmen wir zum Anlass, um gezielte Maßnahmen zu treffen, damit es zu keiner Gefahr bei Kindern kommt.

Wir möchten aber auch beruhigen, dass nicht von jedem auf der Straße fahrenden Transporter eine Gefahr ausgeht.

Dennoch, sollten sie weiterhin Hinweise zu auffällige Fahrzeuge haben, können sie sich immer vertrauensvoll an ihre Polizei wenden.

Bitte sensibilisieren sie auch ihre Kinder, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie von fremden Personen angesprochen werden.

Die zuständigen Polizeidienststellen werden in nächster Zeit, insbesondere an den Schulen, eine Präsenz zeigen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell