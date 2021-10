Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Blechschaden (06.10.2021)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Bregstraße verursacht. Ein 58-jähriger Dacia-Fahrer fuhr am Ortsausgang in Richtung Neukrich in einen Kreisverkehr ein und übersah hierbei eine 20-Jährige, die den Kreisel mit einem Opel Adam bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, Verletzte gab es nicht, beide Autos blieben fahrbereit.

