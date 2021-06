Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Auseinandersetzung zwischen drei Personen auf dem Platz der Alten Synagoge

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am 27.06.2021 gegen 04:40 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Ein Streit zwischen zwei Personen mündete wohl in eine körperliche Auseinandersetzung. Daraufhin kam nach aktuellem Kenntnisstand eine dritte, bislang unbekannte Person hinzu, welche einem der beiden Pfefferspray in das Gesicht sprühte. Die dritte Person flüchtete vom Tatort. Beide Personen, die den Streit initiierten, wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell