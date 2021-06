Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fehler beim Abbiegen - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem VW am Sonntag, 27.06.2021, gegen 20.45 Uhr, die Bundesstraße 518 von Wehr kommend in Richtung Hasel und wollte an der Abzweigung Wehr-Nord nach links in die Schopfheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Der entgegenkommende Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision im Einmündungsbereich aber nicht mehr verhindern. Der VW-Fahrer wurde schwer verletzt, der Audi-Fahrer sowie dessen Mitfahrerin leicht verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen vor Ort war, leistete technische Hilfe. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt.

