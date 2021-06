Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Sturz eines Motorradfahrers - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 56-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag, 27.06.2021, gegen 10.45 Uhr, die Landstraße 148 von Todtmoos kommend in Richtung Au. Aus hier nicht bekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr in das rechts neben der Fahrbahn befindliche Bankett und stürzte. Hierbei wurde der 56-Jährige schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik geflogen. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

