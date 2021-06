Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Sturz eines Fahrradfahrers - schwer verletzt in Klinik geflogen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.06.2021, gegen 22.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Radfahrer die Aarauer Straße und wollte nach links in die Döttinger Straße abbiegen. Gemäß Zeugenangaben kam er dabei, aus hier noch nicht bekannten Gründen, ins Straucheln und stürzte. Durch den Sturz wurde der Radfahrer am Kopf schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

