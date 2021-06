Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrerin kommt von Straße ab und verletzt sich hierbei

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach;]

Am 27.06.21, gegen 13:20 Uhr befuhr eine 42-jährige Motorradfahrerin die L172 von Eisenbach kommend in Richtung Titisee-Neustadt. Aufgrund mangelnder Fahrsicherheit kam die Fahrzeuglenkerin in einer Kurve zu Fall und rutschte danach mit ihrem Zweirad gegen die Leitplanke. Die Verunfallte zog sich durch den Sturz Verletzungen im Schulterbereich zu. Sie wurde durch das DRK in eine nahegelegene Klinik verbracht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell