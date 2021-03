Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Junge leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Warendorf (ots)

Freitagabend (26.02.2021, 20.45 Uhr) hat sich ein 13-Jähriger aggressiv gegenüber zwei Polizisten gezeigt und sie verletzt.

Die beiden Beamten wiesen einen 13-jährigen Beckumer und einen 15-jährigen Dortmunder in einem Kreuzungsbereich an der Hauptstraße Richtung Ennigerloher Straße darauf hin, dass die beiden eine rote Ampel missachtet hatten. Der 13-Jährige reagierte auf die ruhige Ansprache zunächst verbal aggressiv und nicht einsichtig. Die beiden Polizisten suchten das weitere Gespräch mit den beiden. Der 13-Jährige wurde immer aggressiver und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten, seinen Namen und die Ausweisdokumente zu präsentieren. Trotz des guten Zuredens seines 15-jährigen Begleiters und der Polizisten, weigerte sich der Junge die Informationen herauszugeben. Daraufhin kündigten die Beamten an ihn zu durchsuchen und starteten anschließend damit. Der Beckumer suggerierte den Polizisten ihren Aufforderungen doch nachkommen zu wollen. Als die beiden mit der Durchsuchung aufhörten, nutzte er die Gelegenheit und schlug zunächst gegen den Oberkörper einer Polizistin. Anschließend drehte er sich um und schlug gegen den Kopf des zweiten Polizisten. Um sich zu schützen und weitere Schläge zu unterbinden, brachten ihn die Beamten zu Boden. Auf dem Boden liegend, trat und schlug der Beckumer weiter nach ihnen und beschimpfte sie.

Der 13-Jährige wurde unverletzt an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Beide Polizisten wurden durch den Jungen leicht verletzt.

