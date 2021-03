Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sprinter gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zwischen Donnerstag (25.02.2021) und Freitag (26.02.2021) einen weißen Mercedes-Sprinter an der Straße Am Neuen Baum in Ahlen gestohlen.

Zwischen 17.00 Uhr und 07.55 Uhr müssen sich die Täter Zugang zu dem verschlossenen Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-JK-401 verschafft und ihn gestohlen haben.

Hinweise zu dem gestohlenen Sprinter oder den Tätern nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

