Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Schwerer Verkehrsunfall

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag gegen 10.50 Uhr kam es an der Nordtangente / Moerser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren zum Teil Schwerverletzten. Ein 55-jähriger Dinslakener befuhr mit einer Sattelzugmaschine die Nordtangente aus Fahrtrichtung Moers in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort.

Im Kreuzungsbereich Nordtangente/Moerser Straße übersah er aus bislang unbekannten Gründen das Rotlicht der dortigen Ampel.

Zunächst kollidierte er mit einem von links kommenden 66-jährigen Pkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort. Dieser beabsichtigte über die Moerser Straße aus Fahrtrichtung Kamp-Lintfort geradeaus auf die Autobahnauffahrt der A57 zu fahren.

Anschließend stieß der 55-Jährige mit dem Auflieger eines 40-jährigen Issumers zusammen. Dieser beabsichtigte mit einer Sattelzugmaschine von der Autobahnabfahrt aus Fahrtrichtung Nijmegen auf die Moerser Straße zu fahren.

Der 55-jährige LKW-Fahrer und der 66-jährige Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 40 Jahre alte Fahrer aus Issum blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell