Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen (01.09.2021) bei einem Verkehrsunfall in der Lenbachstraße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 58-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr in der Lenbachstraße in Richtung Kochenhofsiedlung unterwegs. Bei dem Versuch zu bremsen, stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von zirka 1000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell