POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwoch (01.09.2021) an der Kreuzung Schmidener Straße/In den Ringelgärten, bei dem die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein 62 Jahre alter Mann war mit seinem Opel Meriva gegen 09.10 Uhr in der Schmidener Straße stadteinwärts unterwegs und bog auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Obere Ziegelei links in die Straße In den Ringelgärten ab. Zur selben Zeit war der 42 Jahre alte Lenker eines Peugeot 208 in entgegengesetzter Richtung auf der Schmidener Straße unterwegs. Offenbar wollte er den Kreuzungsbereich passieren und kollidierte in der Folge mit dem Opel. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

