Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Probenraum eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (01.09.2021) in einen Proberaum für Musiker auf dem Wilhelmsplatz eingebrochen. Die Täter hebelten gewaltsam die Eingangstüre auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Sie stahlen ein Mikrofon und flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der +4971189903200 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell