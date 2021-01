Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gaspedal und Bremse verwechselt

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Morgen kurz nach 11:00 Uhr, verwechselte ein 89-jähriger Pkw-Fahrer beim Einbiegen auf die Weinstraße in Richtung Birkenhördt, das Gaspedal mit der Bremse. Er fuhr an die dortige Fußgängerampelanlage und beschädigte diese erheblich. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf 4500EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell