Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrug mit Gutscheincodes bei Tankstellen

Kreis Heinsberg (ots)

In den vergangenen Wochen waren im Kreis Heinsberg Tankstellen immer wieder das Ziel von Telefonbetrügern. Die Mitarbeiter wurden von vermeintlichen technischen Diensten angerufen um ihre Kassensysteme und Kartengeräte zu überprüfen oder auszutauschen. Dabei wollten die Täter an Codes von Gutscheinkarten heran kommen. Sie gaukeln den Angestellten vor, dass man mithilfe von deren Übermittlung und Freischaltung die Funktion der Kassensysteme und Kartengeräte überprüfen würde. Dies ist eine bekannte Betrugsmasche vor der wir warnen möchten!

Um nicht Opfer eines solchen Betruges zu werden, rät die Polizei:

- Seien Sie skeptisch: Anrufe von Firmen, in denen Sie aufgefordert werden, Codes von Gutscheinkarten durchzugeben, sind immer unseriös. - Geben Sie keine Daten bzgl. der Kassensysteme am Telefon weiter. - Bei Unsicherheit: Telefonat sofort beenden - Für Rückfragen bzgl. einer Überprüfung der Kassensysteme wählen Sie nur die Telefonnummer, die in einem Schreiben des Anbieters aufgeführt ist

