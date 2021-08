Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Schaufenster in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, (Fer). In der Nacht vom 30.08.2021 auf den 31.08.2021 wurde ein Schaufenster in der Holztorstraße 48 in Sarstedt eingeschlagen. Zeugen, die Feststellungen in der Nacht im Bereich der Holztorstraße gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

