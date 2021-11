Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Franz-Kafka-Straße wurde am Montagabend, zwischen 17.45 Uhr und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter ein Kellerfenster ein, stiegen so ins Gebäude ein und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher konnten Schmuck und Bargeld erbeuten.

Castrop-Rauxel:

Zwischen Samstagabend und der Nacht auf Sonntag wurde in ein Mehrfamilienhaus auf der Straße Sonnenschein eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Balkontür im Hochpaterre ein und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurden nach bisherigen Erkenntnissen ein Laptop und eine Armbanduhr.

Auf der Uferstraße sind unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Vereinsheim eingebrochen. Im Gebäude machten sich die Täter unter anderem an einem Zigarettenautomaten und einem Fernseher zu schaffen, gestohlen wurde davon aber nichts. Die Einbrecher nahmen Schokoriegel mit und konnten unerkannt flüchten.

Dorsten:

Auf der Straße Goldbrink sind am Sonntagnachmittag unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Fest steht: Die Täter haben ein Fenster an der Gebäuderückseite eingeschlagen und sind dann ins Haus eingestiegen. Mehrere Räume wurden durchsucht. Ein Zeuge hatte gegen 15.05 Uhr zwei verdächtige Personen gesehen, die durch den Garten in Richtung B225 wegliefen. Sie wurden wie folgt beschrieben: zwischen 15 und 18 Jahre alt, etwa 1,75m groß, schwarze Haare, beide trugen schwarze Jogginghosen, einer mit schwarzem Shirt, einer mit grauem Shirt.

Gladbeck:

Auf der Sellerbeckstraße sind unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag bei einem Vereinsheim eingebrochen. Zunächst wollten die Täter offensichtlich eine Scheibe einwerfen, was aber nicht gelang. Danach brachen sie eine Schuppentür zu einem Lagerraum auf und nahmen von dort mehrere Kanister mit Super-Benzin mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten:

Auf dem Resser Weg wurde vermutlich am frühen Samstagmorgen bei einem Bestattungsinstitut eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte(n) der oder die unbekannten Täter auf ein Flachdach und stieg(en) dann über ein Fenster ins erste Obergeschoss ein. Aus einem Büro nahmen der oder die Einbrecher eine Geldkassette, eine Kamera und ein iPad mit. Eine Zeugin hatte gegen 6.15 Uhr eine verdächtige Person am Tatort gesehen - die Person trug demnach einen Kapuzenpulli, eine nähere Bechreibung gibt es nicht.

Auf der Konrad-Adenauer-Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Büro eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mindestens zwei Räume nach Diebesgut. Was erbeutet wurde, ist noch unklar. Möglicherweise ist der Täter auf einem Fahrrad geflüchtet, ein Zeuge hatte eine verdächtige Person wegfahren sehen.

Auf einer Baustelle Am Kräuterhof wurde übers Wochenende in einen Baucontainer eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen mehrere Baumaschienen mit. Was genau gestohlen wurde, wird noch geklärt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen dem späten Freitagnachmittag und Dienstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Marl:

In einer Kleingartenanlage an der Römerstraße wurden am Wochenende mehrere Lauben aufgebrochen. Die Taten müssen zwischen dem frühen Samstag und Montagmittag passiert sein. Die unbekannten Täter nahmen aus mindestens vier Lauben Werkzeug und Lebensmittel weg.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Schachtstraße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein Opel Astra gestohlen. Der silber-blaufarbene Wagen hat ein HER(ner)-Kennzeichen und stand auf dem Parkstreifen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Recklinghausen:

Auf der Theodor-Körner-Straße und der Sauerbruchstraße waren Kupferdiebe unterwegs. Der oder die unbekannten Täter haben an (mindestens) zwei Häusern Teile der Kupfer-Fallrohre gestohlen. Auf der Theodor-Körner-Straße konnte eine verdächtige Person beobachtet werden, die sich an der Dachrinne zu schaffen machte. Beschreibung: männlich, schlank, ca. 1,80m groß, etwa 40 Jahre alt, schulterlange lockige Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Taten pasierten vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ein Zusammenhang ist derzeit nicht auszuschließen. Die Polizei sucht (weitere) Zeugen, die Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben können.

Waltrop:

In der Nacht auf Sonntag wurde in einen Schnellimbiss auf der Hilberstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein, um dann ins Gebäude einzusteigen. Dort wurde dann die Kasse aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Erbeutet wurde außerdem eine Spardose und sämtliche Coladosen aus dem Getränkekühlschrank. Die Tat passierte zwischen 1 Uhr morgens und 9 Uhr am Vormittag. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beoachtet haben und Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

