Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 30.03.2021, 22:00 Uhr bis zum 03.04.2021, 14:00 Uhr parkte ein 22-jähriger Neustadter sein Fahrzeug, einen grauen BMW, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Stettiner Straße in Neustadt/W.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Neustadt/W. bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

