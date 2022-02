Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Unfall im Kreisverkehr

Rottweil (ots)

Im neuen Kreisverkehr an der Saline hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall mit Blechschaden ereignet. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Skoda, der aus Richtung Deißlingen kam, hat sich auf der Fahrspur Richtung Balingen eingeordnet. Er stieß mit dem Opel eines 30-Jährigen zusammen, der aus der Gegenrichtung kam und Vorfahrt hatte. Der Skoda wurde auf der linken Seite beschädigt, der Opel an der rechten Front. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Verletzte gab es nicht.

