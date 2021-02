Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei sucht Teamplayer - verlängerte Telefonsprechstunde der Personalwerberin - Kreis Mettmann - 2102045

Mettmann (ots)

Anlässlich der aktuellen plakativen Personalwerbung für einen Einstieg in den Polizeiberuf zum nächstmöglichen Einstellungstermin am 01. September 2022 möchte unsere Einstellungsberaterin, Frau Nicole Rehmann, auf eine verlängerte Telefonsprechstunde am Mittwoch, 10. Februar 2021, hinweisen.

Bis 19:30 Uhr können sich alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren, unter der Rufnummer 02104 982-2222 unverbindlich bei der Polizeihauptkommissarin informieren und Fragen stellen.

Infos rund um die Uhr gibt es im Internet auf der Webseite www.genau-mein-fall.de. Frau Rehmann ist auch per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de für Fragen rund um das Einstellungsverfahren, die Bewerbungsvoraussetzungen und die Möglichkeiten, die der Polizeiberuf bietet, erreichbar. Für das Jahr 2022 hat die Polizei NRW 2.660 Stellen freigegeben: "Nie war die Chance größer, einen der begehrten Plätze zu erhalten", so Nicole Rehmann. Bewerbungsschluss ist übrigens der 08. Oktober 2021.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell