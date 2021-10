Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 4. Oktober 2021, in dem Zeitraum von 9:30 bis 10:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Weserstraße in Elsfleth.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Rangieren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, grauen VW Sharan. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar.

Die Polizei Brake hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

